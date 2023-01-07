Французского горнолыжника Мюффа-Жанде госпитализировали после падения на этапе Кубка мира
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Французский горнолыжник, бронзовый призёр Олимпиады-2018 в комбинации Виктор Мюффа-Жанде получил травму и был госпитализирован во время соревнований по гигантскому слалому на этапе Кубка мира в Адельбодене (Швейцария).
Во второй попытке Мюффа-Жанде потерял равновесие, зацепившись лыжей за ворота, упал на бок и ударился головой о трассу, а затем на большой скорости врезался в защитное ограждение.
Врачи около 15 минут оказывали горнолыжнику помощь на месте, а затем унесли его на носилках. После гонки Мюффа-Жанде доставили на вертолёте в больницу, чтобы провести дополнительные обследования. Сообщается, что спортсмен получил несколько порезов на руке и повредил лицо.На снегу также были видны следы крови.
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