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Общий зачёт Кубка мира у женщин: Тириль Венг лидирует, Хенниг — пятая

Общий зачёт Кубка мира у женщин: Тириль Венг лидирует, Хенниг — пятая
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Сегодня В Валь-ди-Фьемме (Италия) состоялся женский масс-старт в классическом стиле в рамках третьего этапа лыжной многодневки «Тур де Ски». Его победительницей стала олимпийская чемпионка 2022 года в командном спринте, немка Катарина Хенниг.

Общий зачёт Кубка мира у женщин после сегодняшней гонки выглядит следующим образом.

Лыжные гонки. Кубок мира — 2022/2023. Общий зачёт. Женщины

1. Тириль Уднес Венг (Норвегия) — 1.151.
2. Фрида Карлссон (Швеция) — 844.
3. Криста Пярмякоски (Финляндия) — 792.
4. Джессика Диггинс (США) — 786.
5. Катарина Хенниг (Германия) — 740.
6. Надине Фендрих (Швейцария) — 711.
7. Кертту Нисканен (Финляндия) — 693.
8. Анне Кьерсти Кальво (Норвегия) — 661.
9. Лотта Уднес Венг (Норвегия) — 622.
10. Рози Бреннен (США)— 588.

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