Общий зачёт Кубка мира у женщин: Тириль Венг лидирует, Хенниг — пятая

Сегодня В Валь-ди-Фьемме (Италия) состоялся женский масс-старт в классическом стиле в рамках третьего этапа лыжной многодневки «Тур де Ски». Его победительницей стала олимпийская чемпионка 2022 года в командном спринте, немка Катарина Хенниг.



Общий зачёт Кубка мира у женщин после сегодняшней гонки выглядит следующим образом.



Лыжные гонки. Кубок мира — 2022/2023. Общий зачёт. Женщины



1. Тириль Уднес Венг (Норвегия) — 1.151.

2. Фрида Карлссон (Швеция) — 844.

3. Криста Пярмякоски (Финляндия) — 792.

4. Джессика Диггинс (США) — 786.

5. Катарина Хенниг (Германия) — 740.

6. Надине Фендрих (Швейцария) — 711.

7. Кертту Нисканен (Финляндия) — 693.

8. Анне Кьерсти Кальво (Норвегия) — 661.

9. Лотта Уднес Венг (Норвегия) — 622.

10. Рози Бреннен (США)— 588.