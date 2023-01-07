Дистанционный зачёт Кубка мира у женщин: Карлссон лидирует, Тириль Венг — вторая

Сегодня в Валь-ди-Фьемме (Италия) состоялся женский масс-старт в классическом стиле в рамках третьего этапа лыжной многодневки «Тур де Ски». Его победительницей стала олимпийская чемпионка 2022 года в командном спринте, немка Катарина Хенниг.



Дистанционный зачёт Кубка мира у женщин после сегодняшней гонки выглядит следующим образом.



Лыжные гонки. Кубок мира — 2022/2023. Дистанционный зачёт. Женщины



1. Фрида Карлссон (Швеция) — 670.

2. Тириль Уднес Венг (Норвегия) — 657.

3. Анне Кьерсти Кальво (Норвегия) — 619.

4. Катарина Хенниг (Германия) — 608.

5. Кертту Нисканен (Финляндия) — 566.

6. Криста Пярмякоски (Финляндия) — 502.

7. Джессика Диггинс (США) — 497.

8. Хейди Венг (Норвегия) — 480.

9. Рози Бреннен (США)— 423.

10. Эбба Андерссон (Швеция) — 394.