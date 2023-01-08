Петтер Нортуг прокомментировал победу Клебо и выступление норвежцев на «Тур де Ски»

Двукратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам, 13-кратный чемпион мира, ныне эксперт норвежец Петтер Нортуг прокомментировал победу Йоханнеса Клебо в лыжной многодневке «Тур де Ски», а также оценил выступление соотечественников Симена Хегстада Крюгера и Ханса Кристера Холунда, занявших первые две строчки пьедестала по итогам финального забега в гору.
«Клебо снова всё делает правильно. Уровень, на котором сегодня выступает Йоханнес, безумно высок. Это показывает, что он в хорошей форме, и, вероятно, он сам очень этим доволен.
По итогу сегодняшнего забега было не очень волнительно, два очень сильных выступления продемонстрировали Крюгер и Холунд. В середине даже Рёте пришлось их отпустить, а мы знаем, как он хорош в подобных гонках», — приводит слова Нортуга TV2.
Петтер Нортуг принимал участие в завершившемся сегодня любительском забеге в гору на многодневке «Тур де Ски», по итогу которого занял третье место. Победителем стал легендарный швейцарский лыжник Дарио Колонья.
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