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«Возможно сделать лыжную трассу там, где её никогда не было?» Большунов выложил новое фото

«Возможно сделать лыжную трассу там, где её никогда не было?» Большунов выложил новое фото
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Трёхкратный олимпийский чемпион российский лыжник Александр Большунов опубликовал новую фотографию в социальных сетях.

На фотографии запечатлено, как спортсмен стоит на лыжах посреди покрытого снегом неочищенного поля без лыжни.

«Как думаете, возможно сделать лыжную трассу там, где её никогда не было?» — подписал фотографию Большунов, прикрепив задумчивый эмодзи.

Фото: ЛИЧНЫЙ АРХИВ АЛЕКСАНДРА БОЛЬШУНОВА

Александр Большунов — трёхкратный олимпийский чемпион 2022 года (в скиатлоне, марафоне и эстафете), чемпион мира в скиатлоне (2021), двукратный обладатель Кубка мира (2019/2020, 2020/2021), двукратный победитель многодневной гонки «Тур де Ски» (2019/2020 и 2020/2021). Александр полностью пропускает текущий международный сезон из-за бана со стороны Международной федерации лыжных видов спорта и сноуборда (FIS).

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