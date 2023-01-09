«Возможно сделать лыжную трассу там, где её никогда не было?» Большунов выложил новое фото

Трёхкратный олимпийский чемпион российский лыжник Александр Большунов опубликовал новую фотографию в социальных сетях.



На фотографии запечатлено, как спортсмен стоит на лыжах посреди покрытого снегом неочищенного поля без лыжни.



«Как думаете, возможно сделать лыжную трассу там, где её никогда не было?» — подписал фотографию Большунов, прикрепив задумчивый эмодзи.

Фото: ЛИЧНЫЙ АРХИВ АЛЕКСАНДРА БОЛЬШУНОВА

Александр Большунов — трёхкратный олимпийский чемпион 2022 года (в скиатлоне, марафоне и эстафете), чемпион мира в скиатлоне (2021), двукратный обладатель Кубка мира (2019/2020, 2020/2021), двукратный победитель многодневной гонки «Тур де Ски» (2019/2020 и 2020/2021). Александр полностью пропускает текущий международный сезон из-за бана со стороны Международной федерации лыжных видов спорта и сноуборда (FIS).