В оргкомитете ЧМ по лыжам высказались об отказе в аккредитации журналистам «Чемпионата»
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Менеджер по связям с общественностью чемпионата мира — 2023 по лыжным видам спорта в Планице (Словения) Томи Трбовц прокомментировал отказ в аккредитации журналистам «Чемпионата» на предстоящий турнир.
«Неправда, что отказ основывается на том, что они представляют российские СМИ. Мы отказали нескольким другим, в том числе из Норвегии, Швеции и Австрии. Мы должны отдавать предпочтение большим СМИ. Несколько россиян подали заявки на аккредитацию, кому-то отказали, а кого-то приняли», — приводит слова Трбовца Dagbladet.
Чемпионат мира лыжным видам спорта пройдёт в Планице (Словения) с 21 февраля по 5 марта.
Напомним, в ноябре прошлого года «Чемпионату» также было отказано в заявке на этапы Кубка мира по лыжным гонкам в Финляндии и Норвегии.
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