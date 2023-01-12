Елена Вяльбе: Устюгов и Большунов были бы депутатами, которые отстаивали бы права

Глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе предположила, что Александр Большунов и Сергей Устюгов могли бы стать депутатами после завершения карьеры.

«Куда податься спортсмену после завершения карьеры? Нет, сейчас с этим меньше проблем, чем в 90-е, когда всё разваливалось и многие спортсмены, даже великие, ломались. Тогда вся страна была в непонимании, что дальше, что делать. Из некоторых спортсменов бандиты появлялись. Сейчас такого нет. Не сказала бы, что только спортсмены. У нас и депутаты есть, и местные, и министры в регионах.



Кто из нынешних лыжников сборной будет лучшим депутатом? Зависит от человека, но… сказать сложно, кто бы не смог. Потому что у нас все такие, за справедливость. Девочки разве что более легкомысленные… Вообще, мне кажется, Серёга Устюгов, Сашка Большунов были бы реальными депутатами, которые отстаивали бы права. Но в команде все ребята с обострённым чувством справедливости», – приводит слова Вяльбе «Матч ТВ».