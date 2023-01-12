Александр Терентьев выиграл квалификацию спринта, Большунов — 2-й, Коростелёв — 3-й

Российский лыжник Александр Терентьев стал первым в квалификации спринта на 1,4 км на шестом этапе Кубка России — 2022/2023 в Сыктывкаре.

Александр Терентьев прошёл дистанцию за 2 минуты и 57,49 секунды. Вторым стал Александр Большунов. Савелий Коростелёв занял третье место, уступив Большунову меньше секунды.



Лыжные гонки. Кубок России. Шестой этап. Сыктывкар. Спринт. 1,4 км. Квалификация

Александр Терентьев (Архангельская — Ненецкий АО) — 2.57,49. Александр Большунов (Архангельская область) +3,8. Савелий Коростелёв (Пермский край) +3,9. Александр Бакуров (Новосибирская область) +4,6.

Напомним, в настоящий момент российские лыжники отстранены от международных соревнований решением Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS).