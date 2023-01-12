Александр Терентьев выиграл квалификацию спринта, Большунов — 2-й, Коростелёв — 3-й
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Российский лыжник Александр Терентьев стал первым в квалификации спринта на 1,4 км на шестом этапе Кубка России — 2022/2023 в Сыктывкаре.
Александр Терентьев прошёл дистанцию за 2 минуты и 57,49 секунды. Вторым стал Александр Большунов. Савелий Коростелёв занял третье место, уступив Большунову меньше секунды.
Лыжные гонки. Кубок России. Шестой этап. Сыктывкар. Спринт. 1,4 км. Квалификация
- Александр Терентьев (Архангельская — Ненецкий АО) — 2.57,49.
- Александр Большунов (Архангельская область) +3,8.
- Савелий Коростелёв (Пермский край) +3,9.
- Александр Бакуров (Новосибирская область) +4,6.
Лыжные гонки. Кубок России-2022/23. Этап 6, Сыктывкар, Россия
Мужчины. Спринт 1.4 км. Классический стиль. Квалификация
12 января 2023, четверг. 11:40 МСК
Окончено
Напомним, в настоящий момент российские лыжники отстранены от международных соревнований решением Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS).
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