Александр Терентьев выиграл спринт на шестом этапе Кубка России. Большунов — второй

Российский лыжник Александр Терентьев выиграл спринт на 1,4 км на шестом этапе Кубка России — 2022/2023 в Сыктывкаре.

Александр Терентьев прошёл дистанцию за 2 минуты и 59,77 секунды. Вторым стал Александр Большунов. Иван Горбунов занял третье место.



Лыжные гонки. Кубок России. Шестой этап. Сыктывкар. Спринт. 1,4 км. Финал

Александр Терентьев (Архангельская — Ненецкий АО) — 2.59,77. Александр Большунов (Архангельская область) +0,4. Иван Горбунов (Республика Татарстан) +2,9. Савелий Коростелёв (Пермский край) +3,2. Александр Бакуров (Новосибирская область) +4,5. Иван Якимушкин (Тюменская область) +22,4.

Напомним, в настоящий момент российские лыжники отстранены от международных соревнований решением Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS).