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Александр Терентьев выиграл спринт на шестом этапе Кубка России. Большунов — второй

Александр Терентьев выиграл спринт на шестом этапе Кубка России. Большунов — второй
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Российский лыжник Александр Терентьев выиграл спринт на 1,4 км на шестом этапе Кубка России — 2022/2023 в Сыктывкаре.

Александр Терентьев прошёл дистанцию за 2 минуты и 59,77 секунды. Вторым стал Александр Большунов. Иван Горбунов занял третье место.

Лыжные гонки. Кубок России. Шестой этап. Сыктывкар. Спринт. 1,4 км. Финал

  1. Александр Терентьев (Архангельская — Ненецкий АО) — 2.59,77.
  2. Александр Большунов (Архангельская область) +0,4.
  3. Иван Горбунов (Республика Татарстан) +2,9.
  4. Савелий Коростелёв (Пермский край) +3,2.
  5. Александр Бакуров (Новосибирская область) +4,5.
  6. Иван Якимушкин (Тюменская область) +22,4.
Лыжные гонки. Кубок России-2022/23. Этап 6, Сыктывкар, Россия
Мужчины. Спринт 1.4 км. Классический стиль. Финал
12 января 2023, четверг. 14:35 МСК
Окончено
1
Александр Терентьев
Архангельская - Ненецкий АО
2:59.77
2
Александр Большунов
Архангельская область
+0.46
3
Иван Горбунов
Республика Татарстан
+2.90

Напомним, в настоящий момент российские лыжники отстранены от международных соревнований решением Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS).

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