Александр Большунов ответил на вопрос об участии Сергея Устюгова в спринте на 6-м этапе КР
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Трёхкратный олимпийский чемпион, чемпион мира Александр Большунов ответил на вопрос, сожалеет ли он, что в спринте на 1,4 км в рамках шестого этапа Кубка России — 2022/2023 в Сыктывкаре не выступил Сергей Устюгов.
«Сожалею ли, что сегодня в спринте не выступил Сергей Устюгов? А почему вы меня спрашиваете, я-то здесь при чём? Самого Сергея спросите — и его тренера. Интереснее было бы с ним бороться? Сегодня была отличная конкуренция, молодые ребята добавляют», – передаёт слова Большунова корреспондент «Чемпионата» Андрей Шитихин.
Лыжные гонки. Кубок России. Шестой этап. Сыктывкар. Спринт. 1,4 км. Финал
- Александр Терентьев (Архангельская — Ненецкий АО) — 2.59,77.
- Александр Большунов (Архангельская область) +0,4.
- Иван Горбунов (Республика Татарстан) +2,9.
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