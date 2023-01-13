Юрий Бородавко поделился мыслями о борьбе между Большуновым и Устюговым

Старший тренер сборной России Юрий Бородавко поделился мыслями о борьбе между лыжниками Александром Большуновым и Сергеем Устюговым.

«Я бы вообще не драматизировал это. Хорошо, когда борьба, когда спортсмены полностью выкладываются, стараются победить друг друга. Но плохо, когда есть никому не нужные падения. Всё должно быть более рационально. Спортсмены должны думать о том, как пройти без падений, а не победить любой ценой», — сказал Бородавко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Шитихиным.

Напомним, в полуфинале конькового спринта на пятом этапе Кубка России лидировавшие Большунов и Устюгов столкнулись на вираже, в результате чего оба упали и не смогли пробиться в финал. После этого у Большунова были проблемы со здоровьем.

Полное интервью с Юрием Бородавко читайте на «Чемпионате» в ближайшее время.