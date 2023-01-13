Общий зачёт Кубка России у мужчин: Большунов лидирует, Мальцев вернул себе третью строчку
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В Сыктывкаре в рамках шестого этапа Кубка России по лыжным гонкам прошла разделка на 15 км. Трёхкратный олимпийский чемпион Александр Большунов стал победителем этой гонки. Серебро взял Артём Мальцев, бронзовую награду завоевал Илья Порошкин.
Общий зачёт Кубка России у мужчин по итогам гонки выглядит следующим образом.
Лыжные гонки. Кубок России. Общий зачёт. Мужчины
- Александр Большунов (Архангельская область) — 730.
- Илья Семиков (Республика Коми) — 474.
- Артём Мальцев (Тюменская область — Нижегородская область) — 470.
- Иван Якимушкин (Тюменская область) — 464.
- Денис Спицов (Тюменская область) — 411.
- Савелий Коростелёв (Пермский край) — 391.
- Алексей Червоткин (Москва) — 391.
- Александр Терентьев (Архангельская область – Ненецкий АО) — 369.
- Антон Тимашов (Республика Татарстан) — 333.
- Иван Горбунов (Республика Татарстан) — 295.
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