Общий зачёт Кубка России у мужчин: Большунов лидирует, Мальцев вернул себе третью строчку

В Сыктывкаре в рамках шестого этапа Кубка России по лыжным гонкам прошла разделка на 15 км. Трёхкратный олимпийский чемпион Александр Большунов стал победителем этой гонки. Серебро взял Артём Мальцев, бронзовую награду завоевал Илья Порошкин.



Общий зачёт Кубка России у мужчин по итогам гонки выглядит следующим образом.

Лыжные гонки. Кубок России. Общий зачёт. Мужчины