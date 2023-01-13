Петтер Нортуг поддержал идею проведения соревнований на лыжероллерах на этапах Кубка мира

Двукратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам, 13-кратный чемпион мира, ныне эксперт норвежец Петтер Нортуг высказался о возможности проведения соревнований на лыжероллерах на этапах Кубка мира на фоне многочисленных случаев отмены гонок из-за неподходящих погодных условий.
«Использование лыжероллеров — это захватывающая идея, которая также могла бы помочь лыжным видам спорта сохранить свою популярность», — приводит слова Нортуга издание NRK.
Плохие снежные условия и тёплая погода на большей части территории Европы стали поводом для многочисленных случаев отмены или переноса лыжных и биатлонных гонок в этом сезоне. Этап Кубка мира по лыжным гонкам, проведение которого было запланировано на 27–29 января в Ле-Рус (Франция), находится под большой угрозой переноса в Швейцарию или Италию.
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