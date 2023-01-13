Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Лыжи Новости

Петтер Нортуг поддержал идею проведения соревнований на лыжероллерах на этапах Кубка мира

Петтер Нортуг поддержал идею проведения соревнований на лыжероллерах на этапах Кубка мира
Комментарии

Двукратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам, 13-кратный чемпион мира, ныне эксперт норвежец Петтер Нортуг высказался о возможности проведения соревнований на лыжероллерах на этапах Кубка мира на фоне многочисленных случаев отмены гонок из-за неподходящих погодных условий.

«Использование лыжероллеров — это захватывающая идея, которая также могла бы помочь лыжным видам спорта сохранить свою популярность», — приводит слова Нортуга издание NRK.

Плохие снежные условия и тёплая погода на большей части территории Европы стали поводом для многочисленных случаев отмены или переноса лыжных и биатлонных гонок в этом сезоне. Этап Кубка мира по лыжным гонкам, проведение которого было запланировано на 27–29 января в Ле-Рус (Франция), находится под большой угрозой переноса в Швейцарию или Италию.

Комментарии
Новости. Лыжи
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023