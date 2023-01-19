Большунова запечатлели на рекламном баннере в Ливиньо, где пройдёт следующий этап КМ

Крупный портрет трёхкратного олимпийского чемпиона российского лыжника Александра Большунова был замечен у главного входа в один из лыжных магазинов итальянского города Ливиньо, где пройдёт следующий этап Кубка мира по лыжным гонкам.



Фотография рекламного баннера с российским лыжником была опубликована в телеграм-канале генерального продюсера «Матч ТВ» Александра Тащина.

Фото: Телеграм-канал «Александр Тащин l Матч ТВ»

Александр Большунов — трёхкратный олимпийский чемпион 2022 года (в скиатлоне, марафоне и эстафете), чемпион мира в скиатлоне (2021), двукратный обладатель Кубка мира (2019/2020, 2020/2021), двукратный победитель многодневной гонки «Тур де Ски» (2019/2020 и 2020/2021).

Александр, как и все остальные российские лыжники, полностью пропускает текущий международный сезон из-за бана со стороны Международной федерации лыжных видов спорта и сноуборда (FIS).

С 21 по 22 января в Ливиньо (Италия) пройдёт восьмой, спринтерский этап Кубка мира – 2022/2023.