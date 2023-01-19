«Люди домысливают то, чего не было». Терентьев — о «конфликте» с Большуновым на Олимпиаде

Двукратный бронзовый призёр Олимпиады-2022 российский лыжник Александр Терентьев рассказал, что на самом деле случилось после командного спринта на Олимпиаде в Пекине.

В объективы камер не попал момент, на котором Александр Большунов поздравил партнёра с бронзовой медалью, из-за чего СМИ сразу же сделали вывод о конфликте лыжников.

«У меня к Большунову нет никаких претензий после командного спринта на Олимпиаде. Люди домысливают то, чего не было на самом деле. С их стороны как утверждение звучало то, что у нас конфликт, что Саша Большунов зазнался. Да вы что, ребята? Какой конфликт? Вы же не видите всей картины и ничего не знаете. В Пекине после гонки уже в шатре для переодевания Саня подошёл ко мне и тепло поздравил. Но этого же никто не видел. Зато раздули историю, как он после финиша командника сидел под курткой и не вставал.

Мы с ним пришли в специальную комнату ожидания перед награждением в Пекине, а там были кресла и диван рядом с телевизором. Саня сел в кресло, а я на диван, чтобы посмотреть, что там по телевизору. Но тут же зашёл оператор с камерой и начал снимать. Я ему говорю: «Санёк, сейчас покажут, что мы с тобой не садимся рядом, потому что не общаемся». В общем, мы с ним от души посмеялись, но всё же рядом сели. Зачем лишний раз давать повод тем, кто ищет только плохое?» — сказал Терентьев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Шитихиным.

Полностью интервью с Александром Терентьевым можно будет прочитать на «Чемпионате» завтра, 20 января, в 8:00 мск.