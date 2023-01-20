«Соперничества у нас нет». Лыжник Терентьев – об отношениях с Натальей Непряевой

Двукратный бронзовый призёр Олимпиады-2022 российский лыжник Александр Терентьев рассказал об отношениях с лыжницей Натальей Непряевой.
«Конечно, приятно, когда в новостных заголовках ты видишь, что Непряева и Терентьев выиграли спринт на этапе Кубка России. Это ещё больше мотивирует, это просто круто. Но никакого соперничества нет. Нет такого, что если Наташа выиграла, то я просто обязан победить, я не зацикливаюсь на этом.
Во время гонок и за неё переживаю, и за себя. Но спринт – такая гонка, где сложно сосредоточиться на ком-то, кроме самого себя. Если будешь налево-направо смотреть, то есть риск вылететь даже до финала. Наташе, наверное, чуть проще. Девочки всегда бегут первыми, и когда она заканчивает свой забег, то у неё даже есть время при желании ещё и мужской финал посмотреть» — сказал Терентьев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Шитихиным.
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