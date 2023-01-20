Терентьев: в России прекрасные сильные лыжники, но на Кубке мира их больше

Двукратный бронзовый призёр Олимпиады-2022 российский лыжник Александр Терентьев сравнил количество сильных лыжников на Кубке России и Кубке мира.

«На Кубке России на одной ноге никого не обыграешь, выкладываться нужно полностью. Просто если бы мы выступали на Кубке мира, то готовились бы уже к ноябрю, а не как сейчас – только к февралю и марту, когда пройдут «Чемпионские высоты» и чемпионат России. Обычно ты держишь форму весь сезон, поскольку нужно сначала отобраться в число участников Кубка мира, затем уже непосредственно на турнире показывать высокие результаты, и потом ещё на главном старте. Сейчас же нет необходимости отбираться куда-то, ты всё равно будешь участвовать. Но это не значит, что ты выходишь на старт расслабленным и не выкладываешься.

Мы на 100 процентов все силы отдаём в гонках, потому что профессиональный спортсмен не имеет права выходить на старт, не настраиваясь на высокий результат. Понятно, для каждого он свой, но я про настрой.

У нас высокая конкуренция, и это очень классно, но бегать всё равно хочется в борьбе со всеми лучшими. В России прекрасные сильные лыжники, но на Кубке мира их больше» — сказал Терентьев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Шитихиным.