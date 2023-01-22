Французы выиграли командный спринт на 8-м этапе Кубка мира в Ливиньо, норвежцы — 15-е
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В Ливиньо (Италия) прошёл финал мужского командного спринта свободным стилем в рамках восьмого этапа Кубка мира – 2022/2023 по лыжным гонкам. Его выиграли лыжники из Франции Рено Же и Ришар Жув.
Отметим, что сборную Норвегии в соревнованиях представляли две команды. Первая, в которую вошли Эвен Нортуг и Эрик Вальнес, не сумела преодолеть квалификацию, а вторая (Ховард Солос Тёугбёль и Синдре Бьёрнестад Скар) в финале стала лишь 15-й.
Лыжные гонки. Кубок мира, восьмой этап, Ливиньо. Командный спринт, свободный стиль. Мужчины. Финал
1. Франция (Рено Же, Ришар Жув) — 11.46,13.
2. Италия (Франческо де Фабиани, Федерико Пеллегрино) — отставание 0,44 секунды.
3. Швейцария (Яник Рибли и Валерио Гронд) +2,62.
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