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Французы выиграли командный спринт на 8-м этапе Кубка мира в Ливиньо, норвежцы — 15-е

Французы выиграли командный спринт на 8-м этапе Кубка мира в Ливиньо, норвежцы — 15-е
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В Ливиньо (Италия) прошёл финал мужского командного спринта свободным стилем в рамках восьмого этапа Кубка мира – 2022/2023 по лыжным гонкам. Его выиграли лыжники из Франции Рено Же и Ришар Жув.

Отметим, что сборную Норвегии в соревнованиях представляли две команды. Первая, в которую вошли Эвен Нортуг и Эрик Вальнес, не сумела преодолеть квалификацию, а вторая (Ховард Солос Тёугбёль и Синдре Бьёрнестад Скар) в финале стала лишь 15-й.

Лыжные гонки. Кубок мира, восьмой этап, Ливиньо. Командный спринт, свободный стиль. Мужчины. Финал

1. Франция (Рено Же, Ришар Жув) — 11.46,13.
2. Италия (Франческо де Фабиани, Федерико Пеллегрино) — отставание 0,44 секунды.
3. Швейцария (Яник Рибли и Валерио Гронд) +2,62.

Лыжные гонки. Кубок мира-2022/23. Этап 8, Ливиньо, Италия
Мужчины. Командный Спринт Свободный стиль. Финал
22 января 2023, воскресенье. 15:44 МСК
Окончено
1
Франция
11:46.1
2
Италия
+0.4
3
Швейцария
+2.6
Комментарии
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