Александр Большунов высказался об отношениях с Сергеем Устюговым

Трёхкратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам Александр Большунов поделился мыслями о взаимоотношениях с лыжником Сергеем Устюговым.



«У нас обычные отношения с Устюговым. Рабочие. Конечно, на соревнованиях мы соперники, и это нормально. Каждый хочет выступить как можно лучше. Иногда во время борьбы доходит до такого, как в Красногорске. Понятно, что подобного лучше избегать, а выигрывать нужно с запасом, чтобы и намёка на подобное не было.

Мы с Сергеем всегда приветствуем друг друга, но близко не общаемся. Мы не лучшие друзья, которые могли бы делиться своими мыслями, планами, да просто поболтать. «Привет», «пока», «как дела?» — вот наши обычные фразы», — сказал Большунов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Шитихиным.

Читайте полное эксклюзивное интервью с Александром Большуновым на «Чемпионате»: