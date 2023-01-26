Александр Большунов высказался об отношениях с Сергеем Устюговым

Трёхкратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам Александр Большунов поделился мыслями о взаимоотношениях с лыжником Сергеем Устюговым.
«У нас обычные отношения с Устюговым. Рабочие. Конечно, на соревнованиях мы соперники, и это нормально. Каждый хочет выступить как можно лучше. Иногда во время борьбы доходит до такого, как в Красногорске. Понятно, что подобного лучше избегать, а выигрывать нужно с запасом, чтобы и намёка на подобное не было.
Мы с Сергеем всегда приветствуем друг друга, но близко не общаемся. Мы не лучшие друзья, которые могли бы делиться своими мыслями, планами, да просто поболтать. «Привет», «пока», «как дела?» — вот наши обычные фразы», — сказал Большунов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Шитихиным.
Читайте полное эксклюзивное интервью с Александром Большуновым на «Чемпионате»:
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