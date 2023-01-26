Александр Большунов объяснил, почему не поздравил Клебо с победой на «Тур де Ски»

Трёхкратный олимпийский чемпион Александр Большунов ответил на вопрос, почему не поздравил норвежского спортсмена Йоханнеса Клебо с победой на многодневке «Тур де Ски»
«Не поздравлял Клебо с победой. Зачем мне это делать? Мы соревнуемся здесь, а они — там. В рамках Кубка мира проходит чемпионат Норвегии, а в рамках Кубка России – чемпионат России. Мне кажется, по результатам мы плюс-минус сопоставимы», — сказал Большунов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Андрею Шитихину.
Выиграв третью в карьере многодневку, Клебо обошёл трёхкратного чемпиона Олимпиады-2022 Александра Большунова по количеству титулов на «Тур де Ски». До этого момента у норвежца и россиянина было по два титула. Отметим, что рекордсменом по победам на «Тур де Ски» является швейцарец Дарио Колонья (4).
Читайте полное эксклюзивное интервью с Александром Большуновым на «Чемпионате»:
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