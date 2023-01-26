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Александр Большунов: норвежцы не хотели портить рекорд Клебо? Все очень расслабились

Александр Большунов: норвежцы не хотели портить рекорд Клебо? Все очень расслабились
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Трёхкратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам Александр Большунов прокомментировал тот факт, что никто из норвежцев не смог составить Йоханнесу Клебо достойную конкуренцию на соревнованиях Кубка мира.

«Норвежцы не хотели портить Клебо рекорд? Я не знаю, так это или нет, но вижу, что все очень расслабились. Даже в сборной Норвегии дистанционщики на «расслабоне» сейчас. Это неправильно. В лыжных гонках постоянно должна быть конкуренция и борьба. Даже когда есть явный лидер, всё равно нужно пытаться хоть что-то сделать с ним. Ускорение предпринять, сделать протяжку – да хоть что-то! Сейчас же это игра в одни ворота», – сказал Большунов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Андрею Шитихину.

Читайте полное эксклюзивное интервью с Александром Большуновым на «Чемпионате»:

«Я человек, а не робот». Уникальное интервью с Большуновым – таким вы его ещё не знали «Я человек, а не робот». Уникальное интервью с Большуновым – таким вы его ещё не знали
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