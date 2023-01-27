Шведка Андерссон выиграла коньковую разделку на 10 км в рамках пятого этапа Кубка мира

В Ле Русе (Франция) завершилась женская гонка на 10 км свободным стилем с раздельным стартом в рамках пятого этапа Кубка мира – 2022/2023 по лыжным гонкам. Её победительницей стала чемпионка мира Эбба Андерссон из Швеции.



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1. Эбба Андерссон (Швеция) — 24.08,8.

2. Дельфин Клодель (Франция) — отставание 13,4 секунды.

3. Джессика Диггинс (США) +20,5.

4. Ингвильд Флугстад Эстберг (Норвегия) +24,4.

5. Рози Бреннен (США) +40,1.

6. Силье Теодорсен (Норвегия) +41,9.

7. Виктория Карль (Германия) +45,8.

8. Кертту Нисканен (Финляндия) +45,9.

9. Флора Дольси (Франция) +47,9.

10. Рагниль Хага (Норвегия) +48,4.