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Видеообзор победы Эббы Андерссон в коньковой разделке на 10 км на этапе КМ в Ле Рус

Видеообзор победы Эббы Андерссон в коньковой разделке на 10 км на этапе КМ в Ле Рус
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В Ле Рус (Франция) завершилась женская гонка на 10 км свободным стилем с раздельным стартом в рамках шестого этапа Кубка мира – 2022/2023 по лыжным гонкам. Её победительницей стала чемпионка мира Эбба Андерссон из Швеции.

«Чемпионат» предлагает ознакомиться с лучшими моментами прошедшей гонки.

Видео доступно на канале FIS Cross Country. Права на видео принадлежат FIS.

Лыжные гонки. Кубок мира, Пятый этап. Ле Рус. Гонка с раздельным стартом, 10 км. Свободный стиль. Женщины

1. Эбба Андерссон (Швеция) — 24.08,8.
2. Дельфин Клодель (Франция) — отставание 13,4 секунды.
3. Джессика Диггинс (США) +20,5.

Напомним, российские лыжницы полностью пропускают международный сезон-2022/2023 из-за санкций со стороны Международной федерации лыжного спорта и сноубординга (FIS).

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