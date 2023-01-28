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Трёхкратная олимпийская чемпионка Эстер Ледецка пропустит ЧМ по горнолыжному спорту

Трёхкратная олимпийская чемпионка Эстер Ледецка пропустит ЧМ по горнолыжному спорту
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Трёхкратная олимпийская чемпионка Эстер Ледецка не выступит на чемпионате мира по горнолыжному спорту, который пройдёт во Франции с 6 по 19 февраля.

Чешская горнолыжница и сноубордистка пропускает текущий сезон из-за травмы ключицы. В ноябре прошлого года она перенесла повторную операцию – выяснилось, что кости срослись неправильно. Несмотря на положительную динамику в начале этого года, врачи всё ещё опасаются за её состояние – любое падение может привести к новой травме, поэтому спортсменка точно пропустит чемпионат мира по горнолыжному спорту, сообщает superski.ru.

Решение по участию Эстер в чемпионате мира по сноуборду, который пройдёт в Бакуриани (Грузия) с 19 февраля по 5 марта, ещё не принято.

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