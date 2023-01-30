Украина впервые за последние 13 лет завоевала очки на КМ по прыжкам на лыжах

Украинский прыгун Евгений Марусяк занял 26-е место на этапе Кубка мира в Тауплице (Австрия). Он набрал первые очки Украины на Кубке мира с 3 февраля 2010 года, когда Виталий Шумбарец стал 28-м на этапе в Клингентале (Германия).

В первом раунде Марусяк прыгнул на 210 метров и повторил свой же национальный рекорд, установленный им во время успешно пройденной до этого квалификации. Во второй попытке он улетел на 200 метров.

Победу во вчерашних соревнованиях одержал лидер Кубка мира Халвор Эгнер Гранеруд. Он опередил словенца Тими Зайца и австрийца Штефана Крафта. Победитель также не остался в стороне и отметил выступление украинского спортсмена.

«Сегодня он был «Человеком дня». Я болею за аутсайдеров. Да, сейчас все поддерживают украинских спортсменов. Но помимо этого я имею в виду, что больше болею за спортсменов из малых стран — Украины, Казахстана, Турции, Эстонии. Надеюсь, у них всё получится, и они получат крутой опыт.

В пятницу было очень круто. Тогда он стал первым украинцем, прыгнувшим на 210 метров. Сегодня он повторил это и провёл блестящий соревновательный день. Все прыжки были выше 200 метров. Он взял для Украины первые очки Кубка мира с 2010 года. Он действительно очень хорошо летает. Я немного поболтал с ним и поздравил его. Быть 26-м номером в мире — это очень солидно. Не так много лет назад и я был бы очень доволен таким результатом», — приводит слова Гранеруда Dagbladet.