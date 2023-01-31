Анна Дювик и Оскар Свенссон не попали в состав сборной Швеции на ЧМ в Планице

Сборная Швеции опубликовала заявочный список на чемпионат мира, который стартует в Планице (Словения) 21 февраля. В нём не нашлось места Анне Дювик, которая выиграла спринт на чемпионате Швеции, а также участнику финального спринтерского забега на Олимпиаде в Пхёнчхане Оскару Свенссону.



Женщины

Эбба Андерссон

Майя Дальквист

Моа Ольссон

Фрида Карлссон

Эмма Рибом

Линн Сван

Йонна Сундлинг

Йоханна Хагстрем



Мужчины

Эдвин Ангер

Йенс Бурман

Маркус Грате

Вильям Порома

Эрик Рошё

Юхан Хегстрём

Калле Хальфварссон

Напомним, ранее генсек Международной федерации лыжного спорта и сноубординга (FIS) объявил, что российским лыжникам не разрешат выступать на чемпионате мира 2023 года.

Чемпионат мира по лыжным видам спорта пройдёт в словенской Планице с 21 февраля по 5 марта.