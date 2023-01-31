Финляндия объявила состав на последний перед ЧМ этап Кубка мира в Тоблахе

Сборная Финляндии назвала спортсменов, которые выступят на этапе Кубка мира по лыжным гонкам в Тоблахе (Италия), сообщает Ilta-Sanomat.



Список спортсменов включает в себя девять женщин и 13 мужчин. Среди них есть главные звёзды сборной: многократные призёры Олимпийских игр Криста Пярмякоски и Кертту Нисканен, а также трёхкратный олимпийский чемпион Ийво Нисканен.



Полный список спортсменов



Женщины

Кертту Нисканен

Криста Пярмякоски

Эвелийна Пийппо

Анне Кюллёнен

Ясми Йоэнсуу

Юханна Матинтало

Эмми Лямся

Тиия Олкконен

Маарет Паюноя



Мужчины

Ийво Нисканен

Реми Линдхольм

Пертту Хювяринен

Маркус Вуорела

Арси Руусканен

Лаури Вуоринен

Вернери Сухонен

Вернери Пойконен

Нийло Мойланен

Лаури Лепистё

Лаури Вуоринен

Ристоматти Хакола

Йони Мяки

Юусо Хаарала



Этап Кубка мира в Тоблахе станет последним перед грядущим чемпионатом мира по лыжным видам спорта в Планице (Словения). Соревнования в Италии станут решающими для отбора в заявку на чемпионат мира.



Чемпионат мира в Планице пройдёт с 21 февраля по 5 марта 2023 года.



Сборная России по решению Международной федерации лыжных видов спорта была отстранена от участия в международных соревнованиях в этом сезоне.