Кристине Шистад решила готовиться к ЧМ в Планице самостоятельно

Новоиспечённая звезда сборной Норвегии по лыжным гонкам Кристине Ставос Шистад приняла решение готовиться к чемпионату мира по самостоятельной программе.
«Она вернулась домой в Коннеруд в понедельник и останется здесь до отъезда в Планицу. Она отдохнёт, чтобы перезарядиться в знакомой обстановке, и сделает то, что до сих пор получалось хорошо.
Причина, по которой Шистад выбирает что-то отличное от всех остальных, заключается в её потребности в спокойствии, близости к своему тренировочному комплексу и занятиях, к которым она привыкла. Ей нужен ритм, который у неё был на протяжении последнего года.
Это одна из вещей, которая меня больше всего впечатляет в Кристине. Она делает выбор, основываясь на том, что ей кажется правильным. Её мало волнуют взгляды и мнения справа и слева. Она следует своим ощущениям», — цитирует VG тренера спортсменки.
Шистад в этом сезоне выиграла спринт на чемпионате Норвегии, а также одержала первую победу в рамках Кубка мира, финишировав первой в классическом спринте на этапе в Ле Рус.
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