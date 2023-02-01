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Калле Хальфварссон рассказал о подготовке к ЧМ в Планице

Калле Хальфварссон рассказал о подготовке к ЧМ в Планице
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Трёхкратный призёр чемпионатов мира в эстафетах 33-летний шведский лыжник Калле Хальфварссон рассказал о том, что он изменил в своей подготовке к чемпионату мира по сравнению с прошлыми сезонами.

«Как обычно, волнительно, что впереди нас ждёт чемпионат мира. Прошлый чемпионат не стал для меня ярким событием, поэтому я долго ждал этого. В текущем сезоне всё складывается хорошо, поэтому я надеюсь, что форма сохранится и я смогу подойти к чемпионату в лучшем состоянии.

Я отношусь к подготовке немного по-другому в этом году. Буду хорошо тренироваться до старта чемпионата. Чувствую себя хорошо от большого количества упражнений. В отличие от прошлых лет, когда я много внимания уделял восстановлению и накоплению энергии. А затем тело просто впадало в спячку, и тогда ты уже не в той форме, в которой был несколько недель назад.

В моей карьере было несколько чемпионатов, на которых я выступал не лучшим образом. Теперь вопрос лишь в том, чтобы делать правильные вещи в конце моей карьеры», — цитирует Хальфварссона SVT.

Чемпионат мира по лыжным видам спорта пройдёт с 21 февраля по 5 марта 2023 года в Планице (Словения).

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