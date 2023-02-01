Вильям Порома пропустит этап КМ в Тоблахе, чтобы подготовиться к ЧМ в Планице
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Шведский лыжник Вильям Порома сообщил, что пропустит ближайший этап Кубка мира в Тоблахе (Италия). 22-летний спортсмен решил готовиться к чемпионату мира на высокогорном курорте Ливиньо (Италия).
«Хочу тренироваться на высоте до чемпионата мира, всё моё внимание сейчас приковано к этому большому событию. Думаю, что такая подготовка идеальна для меня.
Мой отец будет сопровождать меня несколько дней, а потом вернётся домой. Мне нравится быть одному, поэтому для меня это не проблема», — приводит слова Порома Expressen.
Этап Кубка мира в Тоблахе станет последним перед грядущим чемпионатом мира. Чемпионат мира по лыжным видам спорта пройдёт с 21 февраля по 5 марта 2023 года в словенском городе Планица.
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