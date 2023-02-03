«Матч ТВ» покажет «Чемпионские высоты» и чемпионат России по лыжным гонкам

«Матч ТВ» сообщил, что возобновляет показ российских соревнований по лыжным гонкам. В эфире телеканала можно будет увидеть Всероссийские соревнования «Чемпионские высоты» (23 февраля — 5 марта) и чемпионат России по лыжным гонкам (18–26 марта).
Всероссийские соревнования «Чемпионские высоты» с участием всех сильнейших российских лыжников пройдут в Малиновке (Архангельская область). Их программа будет идентична чемпионату мира – 2023 в словенской Планице, от участия в котором отечественные лыжники отстранены. Начнётся турнир 23 февраля с классического спринта, затем будут скиатлон, командный спринт, гонки с раздельного старта, эстафеты и масс-старты.
Чемпионат России пройдёт в Тюмени практически по той же программе. Только скиатлон, разделки и эстафеты у мужчин и женщин будут проходить в один день, а не одна гонка в день, как на «Чемпионских высотах».
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