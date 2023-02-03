В FIS прокомментировали отказ в выдаче аккредитации российским журналистам

Представители Международной федерации лыжных видов спорта (FIS) прокомментировали отказ в выдаче аккредитации российским журналистам на соревнования грядущего чемпионата мира по лыжным видам спорта.
«Такова реальность на данный момент. В отношении принятия аккредитации окончательное решение всегда остаётся за организатором — соответственно, всё зависит от их позиции по этому вопросу и национальных правил. В ситуации с Россией и Беларусью сейчас в большинстве стран действует очень строгий запрет, именно поэтому у нас не будет ни одного российского журналиста, приехавшего на ЧМ в этом сезоне», – сообщили корреспонденту «Чемпионата» Андрею Шитихину в пресс-службе FIS.
Напомним, ранее журналистам «Чемпионата» отказали в аккредитации на чемпионат мира — 2023 по лыжным видам спорта, который пройдёт в Планице (Словения) с 21 февраля по 5 марта.
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