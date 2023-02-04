28-летний Гиннис принёс Греции первую медаль в истории по слалому на этапах Кубка мира

Во Франции завершились соревнования среди мужчин по горнолыжному спорту в рамках Кубка мира сезона-2022/2023. Победу в слаломе одержал швейцарский спортсмен Рамон Ценхаузерн. Суммарно за две попытки он показал результат 1.42,94. Серебро сенсационно взял представитель Греции Александрос Иоаннис Гиннис (1.43,96). Третье место досталось представителю Швейцарии Даниэлю Юле (1.44,0).

Отметим, что спортсмены из Греции никогда не поднимались на подиум на каком-либо этапе Кубка мира. Норвежец Лукас Бротен не принимал участия в соревнованиях, поскольку выбыл из строя из-за операции по аппендициту.

Горноложный спорт. Кубок мира. Мужчины. Слалом

1. Рамон Ценхаузерн (Швейцария) — 1.42,94.

2. Александрос Иоаннис Гиннис (Греция) — 1.43,96.

3. Даниэль Юле (Швейцария) — 1.44,0.