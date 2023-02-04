Пол Голберг стал победителем мужской разделки на этапе Кубка мира в Тоблахе
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В Тоблахе (Италия) завершилась мужская разделка на 10 км в рамках 10-го этапа Кубка мира по лыжным гонкам сезона-2022/2023. Её победителем стал норвежец Пол Голберг. Вторым к финишу пришёл его соотечественник Симен Хегстад Крюгер. Бронзовую награду завоевал Йоханнес Клебо.
Лыжные гонки. Кубок мира.10-й этап. Тоблах (Италия)
1. Пол Голберг (Норвегия) — 20.46,4.
2. Симен Хегстад Крюгер (Норвегия) — отставание 0,3.
3. Йоханнес Клебо (Норвегия) +2,8.
4. Харальд Эстберг Амундсен (Норвегия) +5,2.
5. Дидрик Тёнсет (Норвегия) +12.1.
6. Ханс Кристер Холунд (Норвегия) +16.4.
Лыжные гонки. Кубок мира-2022/23. Этап 10, Тоблах, Италия
Мужчины. 10 км. Свободный стиль.
04 февраля 2023, суббота. 17:00 МСК
Окончено
1
Пол Голберг
Норвегия
20:46.4
2
Симен Хегстад Крюгер
Норвегия
+0.3
3
Йоханнес Хёсфлот Клебо
Норвегия
+2.8
Напомним, в настоящий момент российские лыжники отстранены от международных соревнований решением Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS).
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