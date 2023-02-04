Пол Голберг стал победителем мужской разделки на этапе Кубка мира в Тоблахе

В Тоблахе (Италия) завершилась мужская разделка на 10 км в рамках 10-го этапа Кубка мира по лыжным гонкам сезона-2022/2023. Её победителем стал норвежец Пол Голберг. Вторым к финишу пришёл его соотечественник Симен Хегстад Крюгер. Бронзовую награду завоевал Йоханнес Клебо.



Лыжные гонки. Кубок мира.10-й этап. Тоблах (Италия)



1. Пол Голберг (Норвегия) — 20.46,4.

2. Симен Хегстад Крюгер (Норвегия) — отставание 0,3.

3. Йоханнес Клебо (Норвегия) +2,8.

4. Харальд Эстберг Амундсен (Норвегия) +5,2.

5. Дидрик Тёнсет (Норвегия) +12.1.

6. Ханс Кристер Холунд (Норвегия) +16.4.

Напомним, в настоящий момент российские лыжники отстранены от международных соревнований решением Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS).