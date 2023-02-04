Видеообзор победы Пола Голберга в гонке свободным стилем на этапе КМ в Тоблахе

В Тоблахе (Италия) завершилась мужская разделка на 10 км в рамках 10-го этапа Кубка мира по лыжным гонкам сезона-2022/2023. Её победителем стал норвежец Пол Голберг. Вторым к финишу пришёл его соотечественник Симен Хегстад Крюгер. Бронзовую награду завоевал Йоханнес Клебо. Стоит также отметить, что по итогам гонки сразу семь первых мест остались за представителями Норвегии.

«Чемпионат» предлагает ознакомиться с лучшими моментами прошедшей гонки.

Видео доступно на канале FIS Cross Country. Права на видео принадлежат FIS.

Лыжные гонки. Кубок мира.10-й этап. Тоблах (Италия)



1. Пол Голберг (Норвегия) — 20.46,4.

2. Симен Хегстад Крюгер (Норвегия) — отставание 0,3.

3. Йоханнес Клебо (Норвегия) +2,8.

4. Харальд Эстберг Амундсен (Норвегия) +5,2.

5. Дидрик Тёнсет (Норвегия) +12.1.

6. Ханс Кристер Холунд (Норвегия) +16.4.