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Видеообзор победы Пола Голберга в гонке свободным стилем на этапе КМ в Тоблахе

Видеообзор победы Пола Голберга в гонке свободным стилем на этапе КМ в Тоблахе
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В Тоблахе (Италия) завершилась мужская разделка на 10 км в рамках 10-го этапа Кубка мира по лыжным гонкам сезона-2022/2023. Её победителем стал норвежец Пол Голберг. Вторым к финишу пришёл его соотечественник Симен Хегстад Крюгер. Бронзовую награду завоевал Йоханнес Клебо. Стоит также отметить, что по итогам гонки сразу семь первых мест остались за представителями Норвегии.

«Чемпионат» предлагает ознакомиться с лучшими моментами прошедшей гонки.

Видео доступно на канале FIS Cross Country. Права на видео принадлежат FIS.

Лыжные гонки. Кубок мира.10-й этап. Тоблах (Италия)

1. Пол Голберг (Норвегия) — 20.46,4.
2. Симен Хегстад Крюгер (Норвегия) — отставание 0,3.
3. Йоханнес Клебо (Норвегия) +2,8.
4. Харальд Эстберг Амундсен (Норвегия) +5,2.
5. Дидрик Тёнсет (Норвегия) +12.1.
6. Ханс Кристер Холунд (Норвегия) +16.4.

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