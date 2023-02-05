Сборная Норвегии стала победителем женской эстафеты на 10-м этапе Кубка мира в Тоблахе

В Тоблахе (Италия) завершилась женская эстафета 4x7,5 км в рамках десятого этапа Кубка мира по лыжным гонкам сезона-2022/2023. Победу в гонке одержала сборная Норвегии (Хейди Венг, Анне Кьерсти Кальво, Ингвильд Флугстад Эстберг, Силье Теодорсен). Вторыми к финишу пришли спортсменки из Германии (Лаура Гиммлер, Катарина Хенниг, Пия Финк, Колетта Ридцек). Бронза досталась шведским лыжницам (Эмма Рибом, Эбба Андерссон, Моа Ольссон, Йонна Сундлинг). Пришедшие четвёртыми американки уступили бронзовым призёрам две десятые секунды.

Лыжные гонки. Кубок мира. Тоблах (Италия). 10-й этап. Эстафета 4x7,5 км

1. Норвегия — 1:16.04.

2. Германия — отставание 13,9 секунды.

3. Швеция +26,7.

4. США +26,9.

5. Финляндия +3.22,7.

6. Норвегия-2 +3.22,8.

7. Италия +4.22,4.

8. США-2 +9.17,0.