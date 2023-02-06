«Шесть золотых медалей Клебо не увезёт». Российский лыжник дал прогноз на ЧМ-2023

Серебряный призёр Олимпиады 2010 года лыжник Александр Панжинский оценил шансы норвежского лыжника Йоханнеса Клебо на предстоящем чемпионате мира.
«Заберёт ли Клебо все шесть золотых медалей? У меня большие сомнения по поводу его участия в гонке с раздельного старта. Насколько я понимаю, он не прошёл квалификацию на эту гонку. Поэтому не факт, что он даже будет стартовать во всех шести. Вопрос и по дистанционным гонкам. Спринт, командный спринт и эстафета — там наиболее вероятны его победы, хотя и в спринте есть тоже достойные соперники: Федерико Пеллегрино, Ришар Жув сейчас дал оплеуху Йоханнесу.
На чемпионате мира Клебо доберёт своё – выиграет там, где у него получается лучше всего.
Скиатлон – сложно будет Йоханнесу, но сейчас не видно каких-то сверхсильных дистанционщиков, которые могут выйти вперед и развалить группу. Ийво Нисканен, наверное, не в той форме, а Йоханнес, наоборот, демонстрирует высокие скорости на дистанционных гонках. Думаю, что скиатлон и марафон вполне по силам Клебо. А вот гонка с раздельного старта, даже если он её побежит, – самая сложная для него. Побегут они 15 км с раздельного старта, и в этой гонке у Йоханнеса наименьшие шансы на победу. Но Клебо в этом сезоне стабилен, демонстрирует высокие результаты и на дистанциях. Будет интересно понаблюдать, но мне кажется, что шесть золотых медалей он не увезёт», — сказал Панжинский в эксклюзивной беседе с корреспондентом «Чемпионата» Валерией Кукалевой.
- 6 февраля 2023
-
14:05
-
13:40
-
13:15
-
12:50
-
10:30
-
10:00
-
09:47
-
09:40
-
09:28
- 5 февраля 2023
-
23:57
-
23:41
-
21:01
-
20:51
-
20:28
-
19:14
-
18:22
-
17:50
-
17:18
-
17:14
-
17:10
-
16:12
-
14:58
-
14:57
-
14:45
-
14:20
-
12:30
-
12:27
-
12:09
-
11:36
-
11:17
-
11:14
-
10:51
-
10:00
-
00:48
- 4 февраля 2023
-
22:15