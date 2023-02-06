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Олимпийский чемпион Веллингер отреагировал на скандальное признание соперника

Олимпийский чемпион Веллингер отреагировал на скандальное признание соперника
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Олимпийский чемпион по прыжкам с трамплина Андреас Веллингер отреагировал на скандальное признание соперника в том, что многие их коллеги жульничают на турнирах.

«Я думаю, что это очень смелое заявление. Это соревновательный вид спорта, где каждый пытается довести себя до предела. На мой взгляд, нынешний контроль в 100 раз лучше, чем в прошлом сезоне. Этот прыгун должен сосредоточиться на спорте», — приводит слова Андреаса Веллингера Sport.de.

Напомним, анонимный прыгун на лыжах заявил: «Практически все жульничают, я должен был принять это, иначе у меня не было бы шансов. Меры нужно было принимать раньше. Сейчас контролёры бессильны, иначе им пришлось бы дисквалифицировать половину стартового списка».

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