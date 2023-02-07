«Не думаю, что у меня есть шансы». Нисканен — о ЧМ в Планице

Трёхкратный олимпийский чемпион, финский лыжник Ийво Нисканен оценил свои перспективы перед стартом чемпионата мира, который пройдёт с 21 февраля по 5 марта 2023 года в словенском городе Планица. 31-летний спортсмен пропустил часть гонок из-за болезни, но на этапе Кубка мира в Ле Рус впервые в сезоне попал на подиум.
«Не думаю, что у меня есть шансы. Подиум в Ле Рус? У меня тогда были очень быстрые лыжи, но форма у меня далеко не та. Мне все ещё не хватает минуты на 15 километрах по сравнению с прошлой зимой.
Эстафета в Тоблахе? Как видите, у меня не было шансов против Калле Хальфварссона и Франческо де Фабиани ближе к концу. Это меня беспокоит. Это была хорошая скорость, но этого недостаточно. Тяжело быть в плохой форме», — приводит слова Нисканена NRK.
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