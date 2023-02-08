Юлия Чепалова: я бы сейчас всё отдала, чтобы ещё раз сфотографироваться для Playboy
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Трёхкратная олимпийская чемпионка, двукратная чемпионка мира российская лыжница Юлия Чепалова высказалась об участии в фотосессиях для мужских журналов.
«Честно — я бы сейчас всё отдала, чтобы ещё раз сфотографироваться в Playboy. Классный опыт. Я иногда в лицо детям своим тыкаю этот журнал и говорю: «Смотрите! Какая красота была!» Я и в Maxim снималась, и в Швейцарии в крутом журнале, и в GQ. Бешеные фотографии. Если это красиво, эстетично, почему нет?» — приводит слова Чепаловой «Спорт-экспресс».
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