Юлия Чепалова: я бы сейчас всё отдала, чтобы ещё раз сфотографироваться для Playboy

Трёхкратная олимпийская чемпионка, двукратная чемпионка мира российская лыжница Юлия Чепалова высказалась об участии в фотосессиях для мужских журналов.

«Честно — я бы сейчас всё отдала, чтобы ещё раз сфотографироваться в Playboy. Классный опыт. Я иногда в лицо детям своим тыкаю этот журнал и говорю: «Смотрите! Какая красота была!» Я и в Maxim снималась, и в Швейцарии в крутом журнале, и в GQ. Бешеные фотографии. Если это красиво, эстетично, почему нет?» — приводит слова Чепаловой «Спорт-экспресс».