Кильде — о Кроуфорде: парень без побед приходит и становится чемпионом мира. Это круто!

Двукратный призёр Олимпиады-2022 норвежский горнолыжник Александер Омодт Кильде прокомментировал тот факт, что проиграл золото чемпионата мира – 2023 в супергиганте канадцу Джеймсу Кроуфорду, уступив 0,01 секунды. Кильде являлся фаворитом соревнований, для Кроуфорда это первая победа на мировом уровне.

«Это классический пример того, что это жёсткий, но удивительный вид спорта. Это невероятно маленький отрыв. Вот есть парень, который никогда раньше не выигрывал гонки, и вот он приходит и завоёвывает золото. Это круто! Конечно, для меня это немного досадно – уступить 28 см, это психологически тяжело, но всё равно это моя первая медаль. Я должен смотреть на это позитивно и сосредоточиться на воскресной гонке. Я выиграл свою первую медаль на чемпионате мира, и это потрясающе. Конечно, я хочу золото, но это уже хорошее начало», — приводит слова Кильде Superski.ru.