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«Мне даже неловко». Горнолыжник Кроуфорд прокомментировал сенсационную победу на ЧМ

«Мне даже неловко». Горнолыжник Кроуфорд прокомментировал сенсационную победу на ЧМ
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25-летний канадский горнолыжник Джеймс Кроуфорд прокомментировал неожиданную победу в супергиганте на чемпионате мира – 2023 в Мерибели (Франция).

В решающем заезде он на 0,01 секунды обошёл основного фаворита соревнований норвежца Александера Омодта Кильде. Для Кроуфорда это первая в карьере победа на мировом уровне.

«Честно говоря, я просто не могу в это поверить. Сегодня я проехал лучше всех. Я действительно просто старался иметь одинаково позитивный настрой и хорошую траекторию на протяжении всей трассы. Я не чувствовал, что устал или вышел из ритма. Внизу, где было немного сложнее и круче, мне удалось сохранить тот же темп, что и на вершине. И всё получилось. Победа в гонке вообще была моей мечтой с юных лет. То, что это случилось на чемпионате мира – просто потрясающе!

Мне немного повезло, думаю, если бы мы могли бы провести здесь ещё одну гонку, он (Кильде) мог бы выиграть. Он один из лучших в мире, я его очень уважаю. Мне даже немного неловко, что я его победил, но это невероятно», — приводит слова Кроуфорда Superski.ru.

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