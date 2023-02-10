Йоханнес Клебо не будет общаться со своей девушкой во время ЧМ, чтобы не заболеть

Пятикратный олимпийский чемпион норвежский лыжник Йоханнес Клебо заявил, что не будет общаться со своей девушкой Пернилле Дёсвик во время чемпионата мира в Планице, чтобы обезопасить себя от возможного заражения. Дёсвик переехала в Канаду в качестве студента по обмену, но приедет в Планицу, чтобы поддержать возлюбленного.

«Я не думаю, что буду встречаться с ней. Это произойдёт только по окончании чемпионата, так как мне следует быть осторожным, особенно в начале первенства.

Она проедет полмира? Думаю, мы сможем видеть друг друга издалека, может быть, иногда с небольшого расстояния. Но она будет ходить на гонки, и я думаю, что она поддержит меня. Будет много людей, которые придут посмотреть, будет здорово», — цитирует Клебо VG.

Чемпионат мира по лыжным видам спорта пройдёт в Планице (Словения) с 21 февраля по 5 марта 2023 года.