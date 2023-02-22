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Чемпионат мира по лыжным видам спорта — 2023: расписание соревнований, когда лыжные гонки, во сколько

Чемпионат мира по лыжным видам спорта: расписание соревнований
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С 22 февраля по 5 марта в Планице (Словения) пройдёт чемпионат мира по лыжным видам спорта. В программу входят лыжные гонки, прыжки на лыжах с трамплина и лыжное двоеборье. Предлагаем ознакомиться с расписанием грядущих соревнований.

22 февраля

14:00. Лыжные гонки. Женщины. 5 км. Свободный стиль. Квалификация
15:30. Лыжные гонки. Мужчины. 10 км. Свободный стиль. Квалификация
18:30. Прыжки с трамплина. Женщины. Трамплин HS-102. Квалификация

23 февраля

14:00. Лыжные гонки. Женщины/мужчины. Спринт. Классический стиль. Квалификация
16:30. Лыжные гонки. Женщины/мужчины. Спринт. Классический стиль. Четвертьфиналы, полуфиналы и финалы
19:00. Прыжки с трамплина. Женщины. Трамплин HS-102

24 февраля

13:30. Лыжное двоеборье. Женщины. Трамплин HS-102
16:15. Лыжное двоеборье. Женщины. HS-102 + Гонка преследования 5 км
17:30. Лыжные гонки. Мужчины. Скиатлон 2 x 15 км
19:45. Прыжки с трамплина. Мужчины. Трамплин HS-102. Квалификация

25 февраля

12:00. Лыжное двоеборье. Мужчины. Трамплин HS-102
14:15. Прыжки с трамплина. Женщины. Командные соревнования. Трамплин HS-102
16:00. Лыжные гонки. Женщины. Скиатлон 2 x 7,5 км
17:15. Лыжное двоеборье. Мужчины. HS-102 + Гонка преследования 10 км
19:30. Прыжки с трамплина. Мужчины. Трамплин HS-102

26 февраля

12:30. Лыжное двоеборье. Микст. Трамплин HS-102
13:30. Лыжные гонки. Женщины/мужчины. Командный Спринт. Свободный стиль. Квалификация
15:30. Лыжные гонки. Женщины/мужчины. Командный Спринт. Свободный стиль. Финалы
17:00. Лыжное двоеборье. Микст. Трамплин HS-102 + Гонка преследования 2x2.5 км + 2x5 км
19:30. Прыжки с трамплина. Микст. Трамплин HS-102

28 февраля

14:30. Лыжные гонки. Женщины. 10 км. Свободный стиль
20:30. Прыжки с трамплина. Женщины. Трамплин HS-138. Квалификация

1 марта

13:00. Лыжное двоеборье. Мужчины. Командные соревнования. Трамплин HS-138
14:30. Лыжные гонки. Мужчины. 15 км. Свободный стиль
17:00. Лыжное двоеборье. Мужчины. Командные соревнования. HS-138 + Эстафета 4х5 км
19:30. Прыжки с трамплина. Женщины. Трамплин HS-138

2 марта

14:30. Лыжные гонки. Женщины. Эстафета 4 x 5 км. Смешанная
19:30. Прыжки с трамплина. Мужчины. Трамплин HS-138. Квалификация

3 марта

14:30. Лыжные гонки. Мужчины. Эстафета 4 x 10 км. Смешанная
19:30. Прыжки с трамплина. Мужчины. Трамплин HS-138

4 марта

12:30. Лыжное двоеборье. Мужчины. Трамплин HS-138
14:00. Лыжные гонки. Женщины. 30 км. Классический стиль. Масс-старт
17:00. Лыжное двоеборье. Мужчины. HS-138 + Гонка преследования 10 км
18:30. Прыжки с трамплина. Мужчины. Командные соревнования. Трамплин HS-138

5 марта

14:00. Лыжные гонки. Мужчины. 50 км. Классический стиль. Масс-старт

В расписании указано московское время.

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