Чемпионат мира по лыжным видам спорта: во сколько женский скиатлон, где смотреть
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В Планице (Словения) продолжается чемпионат мира по лыжным видам спорта. Сегодня, 25 февраля, состоится женская гонка — скиатлон (15 км).
25 февраля, суббота
16:00. 15 км. Скиатлон, женщины
Указано московское время.
Прямую трансляцию гонки можно будет посмотреть на телеканале «Матч! Арена».
Решением международной федерации лыжного спорта (FIS) от 22 октября 2022 года сборные России и Беларуси были отстранены от выступления на чемпионате мира.
Чемпионат продлится до 5 марта. В программу соревнований входят лыжные гонки, лыжное двоеборье, прыжки с трамплина. Словения впервые в истории принимает мировое первенство. В 2021 году турнир проходил в немецком Оберстдорфе. Тогда общий зачёт выиграла Норвегия (31 медаль).
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