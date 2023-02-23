Чемпионат мира по лыжным гонкам: во сколько спринтерские гонки, где смотреть

В Планице (Словения) стартовал чемпионат мира по лыжным видам спорта. Сегодня, 23 февраля, состоятся спринтерские гонки у мужчин и женщин классическим ходом.
23 февраля, пятница
14:00. Спринт. Квалификация. Мужчины/женщины
16:30. Спринт. Четвертьфиналы, полуфиналы и финалы. Мужчины/женщины
Указано московское время.
Прямую трансляцию решающих раундов можно посмотреть на телеканале «Матч! Арена».
Решением международной федерации лыжного спорта (FIS) от 22 октября 2022 года сборные России и Беларуси были отстранены от выступления на чемпионате мира.
Чемпионат продлится до 5 марта. В программу соревнований входят лыжные гонки, лыжное двоеборье, прыжки с трамплина. Словения впервые в истории принимает мировое первенство. В 2021 году турнир проходил в немецком Оберстдорфе. Тогда общий зачёт выиграла Норвегия (31 медаль).
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