Чемпионат мира по лыжным гонкам: во сколько спринтерские гонки, где смотреть

В Планице (Словения) стартовал чемпионат мира по лыжным видам спорта. Сегодня, 23 февраля, состоятся спринтерские гонки у мужчин и женщин классическим ходом.

23 февраля, пятница

14:00. Спринт. Квалификация. Мужчины/женщины

16:30. Спринт. Четвертьфиналы, полуфиналы и финалы. Мужчины/женщины



Указано московское время.

Прямую трансляцию решающих раундов можно посмотреть на телеканале «Матч! Арена».

Решением международной федерации лыжного спорта (FIS) от 22 октября 2022 года сборные России и Беларуси были отстранены от выступления на чемпионате мира.

Чемпионат продлится до 5 марта. В программу соревнований входят лыжные гонки, лыжное двоеборье, прыжки с трамплина. Словения впервые в истории принимает мировое первенство. В 2021 году турнир проходил в немецком Оберстдорфе. Тогда общий зачёт выиграла Норвегия (31 медаль).