Вик Уайлд выразил надежду, что российские спортсмены смогут выступать с флагом и гимном
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Двукратный олимпийский чемпион по сноуборду россиянин Вик Уайлд выразил надежду, что российских спортсменов допустят на международные соревнования с гимном и флагом страны.
«Я знаю, что Международный олимпийский комитет (МОК) недавно стал рассматривать вопрос возвращения россиян на международную арену. Считаю, что это хороший знак. Надеюсь, что однажды спортсменов допустят с гимном и флагом страны. Не могу сказать, сможем ли мы побеждать сразу же по возвращении, но думаю, победы обязательно будут», — цитирует сноубордиста ТАСС.
Ранее МОК призвал изучить вопрос возможного возвращения российских и белорусских спортсменов на международную арену в нейтральном статусе и при соблюдении определённых условий.
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