Клодель: путь на пьедестал труден, но это большой вызов для меня

Французская лыжница Дельфин Клодель рассказала о своих амбициях перед стартом чемпионата мира, который пройдёт в Планице (Словения) с 21 февраля по 5 марта.
«Я начала подготовку с желанием выиграть медаль. Я знаю, что это будет очень сложно, потому что есть много девушек, которые хотят того же. Я говорю себе, что я могу это сделать и что я знаю, как это сделать. В день гонки с моей стороны потребуется максимум усилий, чтобы это произошло. Вот что интересно. Путь на пьедестал труден, но это большой вызов для меня. Я воспринимаю это как игру, цель – развлечься. Мы тренируемся круглый год ради такого момента, поэтому мы должны максимально использовать его!
Я стремилась к этой медали с самого начала сезона. Мои результаты на Олимпиаде доказали мне, что я могу этого достичь. Мои выступления зимой также подтвердили мне, что это возможно. Я нахожусь в форме, которая также позволяет мне говорить это. У меня есть всё для этой медали. Всегда приятно доказать себе, что то, во что ты веришь, выполнимо», — приводит слова Клодель Nordic Magazine.
В этом сезоне Клодель стала первой француженкой, которой удалось подняться на пьедестал по итогам двух гонок на высшем международном уровне подряд.
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