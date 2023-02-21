Бородавко прокомментировал попадание Большунова и Непряевой в ролик о ЧМ
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Старший тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко выразил мнение, что попадание в ролик-анонс чемпионата мира – 2023 не расстроит Александра Большунова и Наталью Непряеву. Пресс-атташе Международной федерации лыжных видов спорта и сноуборда (FIS) Синне Дюрхауг уже принесла извинения за ситуацию.
«Абсолютно не волнует, что и как там говорят эти русофобы. Уже и не знают, к чему придраться. Больные люди. Не думаю, что Большунову и Непряевой от этой ситуации может быть неприятно. Они признанные лидеры мирового лыжного спорта, их знают и уважают. Народная любовь никуда не денется, как и их статус великих спортсменов. А эти политизированные люди — никто и звать их никак», — цитирует Бородавко «РИА Новости Спорт».
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