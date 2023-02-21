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Мужчины смогут заработать значительно больше женщин на ЧМ по лыжным видам спорта

Мужчины смогут заработать значительно больше женщин на ЧМ по лыжным видам спорта
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Стало известно, сколько получат победители и призёры в разных дисциплинах на чемпионате мира по лыжным видам спорта 2023 года, который пройдёт с 21 февраля по 5 марта в Планице (Словения). Общий призовой фонд вырос почти на € 230 тыс. по сравнению с чемпионатом мира — 2021 в Оберстдорфе (Германия), сообщает Еurosport.no.

Самые высокие призовые предусмотрены в прыжках на лыжах с трамплина. За победу в мужских соревнованиях полагаются призовые в размере € 80 тыс., женщины смогут заработать почти € 29 тыс. за победу в каждой личной дисциплине. Также большая разница в призовых предусмотрена в командных соревнованиях прыгунов: мужчины могут получить в семь раз больше, чем женщины.

В лыжном двоеборье мужчины смогут заработать € 37 тыс. за победу в каждом виде, за победу в женских соревнованиях предусмотрены призовые в размере € 16 тыс.

Только в лыжных гонках мужчины и женщины получают одинаковые призовые за победу — € 66 тыс.

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