Мужчины смогут заработать значительно больше женщин на ЧМ по лыжным видам спорта

Стало известно, сколько получат победители и призёры в разных дисциплинах на чемпионате мира по лыжным видам спорта 2023 года, который пройдёт с 21 февраля по 5 марта в Планице (Словения). Общий призовой фонд вырос почти на € 230 тыс. по сравнению с чемпионатом мира — 2021 в Оберстдорфе (Германия), сообщает Еurosport.no.
Самые высокие призовые предусмотрены в прыжках на лыжах с трамплина. За победу в мужских соревнованиях полагаются призовые в размере € 80 тыс., женщины смогут заработать почти € 29 тыс. за победу в каждой личной дисциплине. Также большая разница в призовых предусмотрена в командных соревнованиях прыгунов: мужчины могут получить в семь раз больше, чем женщины.
В лыжном двоеборье мужчины смогут заработать € 37 тыс. за победу в каждом виде, за победу в женских соревнованиях предусмотрены призовые в размере € 16 тыс.
Только в лыжных гонках мужчины и женщины получают одинаковые призовые за победу — € 66 тыс.
- 21 февраля 2023
-
15:06
-
15:01
-
14:34
-
14:11
-
14:08
-
13:53
-
13:46
-
13:30
-
12:50
-
11:15
-
10:08
-
00:53
-
00:15
- 20 февраля 2023
-
23:21
-
22:06
-
21:06
-
20:59
-
19:36
-
15:28
-
13:03
-
09:28
-
01:02
- 19 февраля 2023
-
23:04
-
22:47
-
20:20
-
20:13
-
19:30
-
17:28
-
12:26
-
12:07
-
11:56
-
11:13
-
10:46
- 18 февраля 2023
-
23:09
-
15:12